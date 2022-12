Malacañang pinalawig sa puwesto ang mga OIC

Tuloy ang trabaho ng mga kawani at opisyal ng gobyerno partikular ang mga officer-in-charge (OIC) at Career Executive Service (CES) matapos maglabas ng Memorandum Circular No. 12 ang Malacanang.

Sa inilabas na memo na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin, magpapatuloy sa kanilang serbisyo ang mga OIC at CES hangga’t wala pang nahahanap na papalit sa kanilang puwesto.

“In the exigency of the service, and to ensure continuity in government operations, while promoting competence, merit and fitness in the selection and appointment of government officers and personnel of departments, agencies, bureaus, and offices in the Executive Branch, OICs and CES eligibles occupying CES positions are ordered to continue to perform their duties and discharge their functions,” nakasaad sa memo ni Bersamin.

Pero, maaaring ma-terminate din ng mas maaga ang appointment ng isang opisyal o empleyado ng pamahalaan kapag mayroon nang itinalagang kapalit ng mga ito o kaya ay tinapos na ang kanilang serbisyo.

Lahat ng mga opisyal at empleyado na sakop ng memorandum ay kinakailangang sumunod at gawin ang kanilang trabaho kakabit ang responsibilidad, integridad, kakayahan at may pagmamahal sa bayan.

Matatandaang naglabas ng Memorandum Circular No. 3 ang Malacanang na nag-aatas sa mga kaukulang opisyal at empleyado na hanggang Disyembre 31, 2022 na lamang ang kanilang serbisyo, alinsunod sa ipinapatupad na rightsizing ng gobyerno. (Aileen Taliping)