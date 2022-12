Ito ang panahon na ang marami sa atin ay bumibili ng kasangkapan sa bahay. Nakatanggap kasi ang iba sa atin ng 13th month pay. May ibang nabiyayaan ng bonus. Sa mga negosyante at maliliit na namumuhunan, malakas ang benta at transaksyon kapag sasapit ang ganitong panahon. Nagkakaroon tayo ng mas malaking panggastos. Nakakabili tayo ng kasangkapan.

Sa buong taon, iniisip natin ang ating mga pangangailangan sa bahay. May kagamitang sira na at dapat nang palitan. Mayroon namang umuubra pa pero naghahanap na ng karilyebo. May mga gadget na hindi na makasabay sa pangangailangan ng trabaho. At kung hindi rin lang masisira nang tuluyan, mapapalitan o makabibili lang tayo ng bagong kasangkapan sa panahong ito.

Mayroon din namang naghihintay ng paglipas ng mga pagdiriwang. Mas mura na raw kapag nasa kalagitnaan na ng Enero bibili. Kakaunti na kasi ang pera ng mga tao, inubos na noong kapaskuhan, kaya magmumura na raw ang presyo ng kasangkapan. Sa iba, kung kailan kailangan, doon na mismo bibili. Sayang ang ilang araw na ipaghihintay para sana magamit ang bagong kasangkapan.

Kami man ng pamilya ko ay nangailangan ng kasangkapan: kalan. Nasira na ang isa dahil sa katagalan ng paggamit. Hindi na uubrang kumpunihin. Delikado. Kaya kailangan naming bumili ng maaasahang kalan. Ganoon din ang laptop ko. Kailangan ko nang bumili ng bago pero dahil hindi pa kaya ang presyo dahil sa dami ng gastusin, makapaghihintay ang bagong kasangkapang ito.

Ang iba naman naming kasangkapan ay maaasahan pa. Nakakatulong sa pagpapaginhawa ng mga gawain namin sa buhay. Pero maaaring ilang taon pa, isa-isa nang mapalitan.

Ngayon, bakit ang salitang ‘kasangkapan’ naman ang naging paksa ko imbes iyong kaugnay ng pagdiriwang ng Bagong Taon? Ano ang mayroon sa ‘kasangkapan’? Wala namang malalim na dahilan maliban sa ang nasa ubod ng salitang ‘kasangkapan’ ay sangkap.

Nakakatulong ang ‘sangkap’ sa mga niluluto natin. Nagpapalasa, nagdaragdag ng aroma. Nagiging mas masarap ang pagkain kapag may sapat na sangkap. Ganoon din ang ‘kasangkapan’ sa bahay at sa trabaho. Nakakapagpagaan sa ginagawa. Nagiging mas komportable kapag maayos ang kasangkapan.

Bagay kadalasan ang ginagawang sangkap. Pero pwede rin namang pakiramdam o damdamdamin o asal. Sasabihin ng isang nagpapayo para sa mabuting pagsasama ng ikinasal, pag-uunawaan ang isa sa sangkap ng mabuti at matagalang pagsasama. Pagpapatawad naman ang isa sa sangkap ng makabuluhang buhay.

Sa pagkakataong ito, nais kong ipanukala na maging mabuting sangkap tayo sa iba. Maging kasangkapan sa pagpapadaloy ng biyaya at kabutihan. Hindi na bago ang maging kasangkapan. Sa ilang pelikulang napanood ko noong bata, sasabihin ng bida, ‘kinasangkapan mo lang ako’. Ibig sabihin, ginamit lang.

Hindi magandang maging manggagamit o magpagamit. Pero kung susuriing mabuti, maaaring maging kasangkapan tayo sa pagpapalaganap sa kabutihan at katarungan.

Ngayong Bagong Taon, kung kaya rin lang, maging mabuting kasangkapan tayo sa ating lipunan. Maging mahalagang sangkap tayo sa ating pamayanan at tahanan. Maging kasangkapang maghahatid ng biyaya sa ating kapwa.

