Karera Tips Ni JP Gonzales

Disyembre 31, 2022/ Sabado

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 10 Victorious Passion, 11 Happy Maggie, 3 Crown In My Head, Entry No. 5

R02 – 4 Rise Up, 1 Hang Loose, 2 Within Reach, 5 Queen Margaux

R03 – 4 Space Jam, 2 Meteora, 9 Barrio San Jose, 3 Signature Whiskey

R04 – 10 Off Shoulder, 7 Fire Council, 14 Iikot Lang, 1 Hot Rots Heart

R05 – 2 Jaguar, Secretary

R06 – 8 Sophisticated, 7 Bisyo Mag Serbisyo, 2 Eutychus, 1 Joyous Solution

R07 – 14 La Republika, 5 Lucky Hilda, 7 Waray Na Mayda Pa, 10 I Love Matty

R08 – 1 Gee’s Favorite, 4 Sky Plus, 9 Chesapeake Bay, 3 Wild Act

R09 – 2 Riding The Tiger, 1 Celebrity, 4 Charm N Luck, 6 A Song For Gee

R10 – 11 My Boy Lollipop, 4 Central Bank, 9 Chef Kat, 5 Tons Of Gold

Solo Pick: Jaguar

Longshot: Rise Up