Kapitana idinawit sa ambus ng tserman, arestado

Arestado ang isang punong barangay dahil umano sa pagkakasangkot nito sa pagpatay sa kanilang barangay chairman sa Malabon City noong Mayo ng taong kasalukuyan.

Dinakip si Jennifer Loquez, 45-anyos, kasalukuyang punong barangay sa Tonsuya, Malabon City, sa bisa ng arrest warrant na inisyu ni Judge Josie Rodil ng Regional Trial Court (RTC) Branch 293, Malabon City noong Disyembre 27, 2022 para sa kasong murder.

Ayon kay Malabon City Police chief P/Col. Amante Daro, Col. Amante Daro, unang nagsagawa ng operasyon ang mga miyembro ng Warrant and Subpoena Section sa kahabaan ng Sangcianco St., Barangay Catmon at sumunod na pinuntahan ang lugar ni Loquez para dakpin ito bandang alas-11:50 ng umaga nitong Miyerkoles.

Inakusahan ang kapitana na sangkot sa pagpatay kay chairman Felimon ‘Pilo’ Villanueva, 68, noong Mayo 28, 2022.

Sa rekord ng pulisya, nakaupo sa harap ng kanyang bahay sa No. 1 C. Perez Street., Barangay Tonsuya ang biktima bandang alas-9:35 ng umaga nang lapitan ito ng isa sa dalawang suspek lulan ng motorsiklo at ilang beses itong pinaputukan sa katawan.