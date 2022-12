Ja Morant nagpiyesta sa pagsubo ng bola

PINAPOGI ni Ja Morant ang mga kakampi sa pinamigay na career-high 17 assists na kinasangkapan ng Memphis para kalusin ang dinayong Toronto 119-106 Huwebes ng gabi sa Scotiabank Arena.

Anim na players ng Grizzlies ang umiskor ng double-digits sa pangunguna ng 25 ni Dillon Brooks.

Naka-14 points, 17 rebounds si Steven Adams, nakapaglista rin si Morant ng 19 markers.

Namigay ng kabuuang season-high 37 assists at Memphis.

“It’s super impressive,” ani Grizzlies coach Taylor Jenkins sa assists ni Morant. “Tons of credit to Ja. It sets the tone for us.”

Nagsumite si Pascal Siakam ng 25 points, 10 rebounds bago na-fouled out sa Toronto, humugot pa ng 20 markers mula kay Gary Tren.

Inekisan ni Morant ang kanyang assist mark nang mamigay ng pito sa third quarter.

“He’s able to get three, four guys on him and find us for 3s, find us for dump offs,” suma ni Brooks. (Vladi Eduarte)