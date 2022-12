‘Family Matters’ nagamit sa Gabi ng Parangal

Mukhang nagamit nang husto ng MMFF organization ang ‘Family Matters’ at ilan sa mga bida nito during the awards night.

Bukod kasi sa halos naging presenter ang karamihan sa mga artista nito, nakadagdag ningning siyempre ang presence nila.

Kahit halos bokya sa award ang pinag-uusapang entry, sport at game pa rin ang cast member nito sa proceeding.

Sinadya man o hindi, nakakatawa ang eksena nung gawing presenter si Agot Isidro ng Gender Sensitivity award na napanalunan ng My Teacher movie ni Toni Gonzaga.

Sey pa ni Agot nang mapadaan ito sa aming upuan, “talagang sa akin pa talaga itinapat,” patungkol nga sa kanyang partisipasyon as presenter hahahaha!

Kabibiliban ninyo pa rin ang mga artista ng ‘Family Matters’ dahil kahit ipinagkait sa kanila ang mga “nararapat” sanang nominations ng movie, tinapos nila ang awards night.

Bukod tanging ang direktor nitong si Nuel Naval ang nakita naming lumabas ng venue bago pa man i-anunsyo ang major awards, including the best director, na hindi siya pasok as nominee, pati na sa best picture.

‘Nanahimik ang Gabi’ nina Ian, Mon biglang lumakas sa takilya

Well, mukha namang walang epekto sa resulta ng box-office ang performance ng mga nangunguna pa ring entries.

Hataw na hataw pa rin ang movie ni Vice Ganda, lalo na ang ‘Deleter’ ni Nadine Lustre, at ‘Family Matters’ nga.

Kung meron mang nakinabang after the awards night ay ang ‘Nanahimik ang Gabi’, dahil as we write this, balitang maingay ito sa box-office sa dami ng nanunuod.

Nakapagtatakang ang halos nominado sa lahat ng kategorya na ‘Mamapasano’ movie ay nasa kulelat pa ring labanan, kasama ang ‘My Teacher’ ni Toni Gonzaga na na-pull out na sa mga sinehan dahil sayang kuryente lang daw sa kawalan ng manunuod.

Humihinga pa rin ang ‘My Father Myself’ ni Jake Cuenca na ayon sa mga ka-beks nating LGBTQ family ay suportado nila.