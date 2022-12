DOTr binara sa `bentahan’ ng EDSA Busway

Binoldyak ng isang kongresista ang Department of Transportation (DOTr) sa Pagsasapribado ng operasyon ng EDSA Carousel sa 2023.

Iginiit ni ACT Teachers party-list Rep. France Castro na dagdag-pasanin lamang para sa mga commuter ang planong pagsasapribado ng busway dahil nangangahulungan aniya ito ng taas-singil sa pamasahe.

“Papasok pa lang ang taong 2023 ay pahirap na naman ang sasalubong sa ating mga kababayan. Sana ay gobyerno na lang ang magpatakbo ng EDSA Bus Carousel, panatilihing libre ito at bayaran din ng nasa tamang oras ang mga bus driver at konduktor na nagsisilbi dito,” ayon kay Castro.

Giit pa ni Castro na ang kailangan ngayon ng mga commuter ay libreng sakay para mabawasan ang epekto ng mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin.

“What commuters need now is some relief due to the runaway high inflation. An extension at least of the free rides would be most welcome and not this planned privatization,” sabi ng kongresista.

Dagdag pa ni Castro, dapat magpatuloy ang libreng sakay na patatakbuhin ng pamahalaan hangga’t walang maayos at abot-kayang mass transport system sa buong bansa at hindi lang sa EDSA. (Eralyn Prado/Billy Begas)