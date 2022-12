DMW hiring ng 1,000 empleyado sa 2023

Isang libong trabaho ang bubuksan ng Department of Migrant Workers (DMW) sa 2023 para punan ang mga bakanteng posisyon ng bagong ahensya ng gobyerno.

Ito ang inihayag ni DMW Secretary Susan Ople sa kanyang pagdalo sa isang aktibidad para sa pamilya ng mga overseas Filipino worker (OFW) na ginanap sa Malacañang nitong Biyernes ng umaga.

Ayon kay Ople, bukod sa pagkuha ng mga bagong empleyado, bubuksan din ng DMW ang 16 na regional office nito at apat na dagdag na migrant workers office sa ibang bansa.

“Next year, the DMW will be in full hiring mode because we need to fill up around 1,000 positions,” ani Ople.

Sinabi ng kalihim na maraming plano ang DMW para sa mga OFW at pamilya ng mga ito kabilang na ang pagbibigay ng pabahay at scholarship para sa anak ng mga ito.

Ibinalita rin ni Ople na pinakikinabangan na ngayon ng mga migrant worker at pamilya ng mga ito ang OFW Hospital sa Mabalacat, Pampanga.

Nagpasalamat din si Ople kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil inaprubahan ang budget ng DMW na nagkakahalaga ng P15.871 bilyon.

Nitong Disyembre 30 ang unang anibersaryo ng pagkakatatag ng DMW sa pamamagitan ng Republic Act No. 11641. (Aileen Taliping)