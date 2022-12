December 31 walang extra pay sa trabaho – DOLE

Pinaalala ng Department of Labor and Employment (DOLE) sa mga pribadong kompanya ang pay rules para sa kanilang mga manggagawa na papasok sa trabaho ngayong Sabado, Disyembre 31.

Sa inilabas na abiso nitong Biyernes, nilinaw ng DOLE na ang mga manggagawa na papasok ngayong Sabado ay dapat na makatanggap ng kanilang arawang sahod.

“No premium pay is required since work performed on said day is considered work on an ordinary working day,” paliwanag ng DOLE.

Ayon sa DOLE, isang special working day ang Disyembre 31 alinsunod sa Proclamation No. 1236 na nilagdaan ng dating pangulong Rodrigo Duterte noong Oktubre 2021.

Samantala, makakatanggap naman ng 30 porsyentong dagdag sa kanilang arawang sahod ang mga manggagawa na papasok sa Enero 2, 2023 na isang special non-working day.

“If the employee does not work, the “no work, no pay” principle shall apply unless there is a favorable company policy, practice or collective bargaining agreement (CBA) granting payment on a special day,” the DOLE added.

Dineklara ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Enero 2, 2023 bilang special non-working day sa pamamagitan ng Proclamation No. 90.