COVID sirit sa China `di dapat tinatago – WHO

Nanawagan ang World Health Organization (WHO) sa China na huwag itago ang tunay na sitwasyon ng COVID-19 pandemic sa kanilang bansa.

Ayon kay WHO director general Tedros Adhanom Ghebreyesus, nauunawaan nila kung maghigpit ang ibang bansa sa mga biyahero galing China dahil sa kawalan ng sapat na impormasyon nito kaugnay sa sitwasyon ng COVID-19 pandemic.

“In order to make a comprehensive risk assessment of the COVID-19 situation on the ground in China, WHO needs more detailed information,” post ni Tedros sa Twitter.

Sa kabila nito, inihayag ni Tedros ang kahandaan ng WHO na tumulong sa China.

Samantala, ganito rin ang naging pahayag ni Senador Risa Hontiveros nitong Biyernes ukol sa pagsirit ng COVID-19 sa China.

“Umaasa rin tayo na ang China, base sa napagkasunduang International Health Regulations noong 2005, ay maging bukas at tapat sa pagbabahagi ng mga datos at impormasyon tungkol sa tunay na kalagayan at estado ng kanilang COVID-19 infections,” ayon kay Hontiveros.

Kinalampag na rin ng senador ang Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-MEID) para i-update ang travel restrictions sa bansa.