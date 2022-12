Couple goal nina Alexa, KD: Marian, Dingdong todo tukaan sa otso anibersaryo

Ang bilis ng panahon. Walong taon na pala ang nakalipas.

Naalala ko ang kasal nina Marian Rivera, Dingdong Dantes, sa napakalaking balita noong taon na `yon.

Banner sa lahat ng diario ang kasal na `yon nina Marian at Dingdong. Sabi nga, wedding of the year, o decade na raw `yon, dahil sa sobrang garbo, sobrang bongga ng kasalan.

Nakakatuwa nga ang kasal nila na ginanap sa isang magandang simbahan sa Cubao, na kung saan ay naging malaking bahagi rin sa buhay nila.

At siyempre, sa Mall Of Asia ang reception, na talagang bonggang-bongga ang mga handa, ha!

“Otso!” simpleng caption lang ni Dong sa photo nila ni Marian na harutan nang harutan, lambingan nang lambingan, na parang gusto na ngang magtukaan sa harap ng publiko.

Kaaliw siyempre ang komento ng mga fan, lalo na ng mga kapwa nila artista.

“Couple goal,” sabi ni Alexa Ilacad, na siyempre ay sinusugan ng mga fan, na para sa kanila ni KD Estrada dapat `yon, na ganun din dapat ang mangyari sa kanila.

Totoo naman na couple goal sina Marian at Dingdong, na lahat yata ng artista ay sila ang pini-peg kapag nag-asawa na sila.

Well, sina Dingdong at Marian lang yata ang couple na hindi naintrigang nag-away o naghiwalay na, ha! May mga gumawa ng isyu noon na kesyo may nabuntis daw si Dingdong na ibang artistang babae, pero fake news naman ang lahat, at obyus na gawa-gawa lang ng iba.

Na tinawanan nga lang nina Marian at Dingdong, at hindi nila pinatulan talaga.

Well, dahil ready pa naman si Marian na masundan pa si Sixto ng isa pang anak, ‘yun din ang dasal ng mga fan nila, ang magka-baby pa sila. (Rb Sermino)