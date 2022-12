BBM hinimok mga Pinoy gawing inspirasyon si Rizal

Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sambayanang Pilipino na pagsikapang labanan ang mga sariling pagsubok para sa mas matatag na kinabukasan pati na rin sa kapakanan ng mga susunod na henerasyon.

Ito ang bahagi ng mensahe ng pangulo sa paggunita sa ika-126 anibersaryo ng pagkamatay ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal.

Ayon sa pangulo, nakikiisa siya sa sambayanang Pilipino sa paggunita sa anibersaryo ng kamatayan ng dakilang bayani ng bansa at hangad na patuloy na isaisip ang legasiyang iniwan nito para sa mga tao.

“May Rizal’s determination to achieve a real change empower the Filipinos of today to become vigilant of the social ills that may threaten our liberty. May he continue to become a role model for us who aspire to import our knowledge and dedicate our abilities to the betterment of society,” pahayag ng pangulo.

Binigyang-diin ng pangulong na ang pagiging bayani ay hindi lamang para ialay ang buhay para sa bansa kundi ang tagumpay na paglaban sa sariling mga pagsubok at maging isang mas makabuluhang mamamayan para sa mas magandang kinabukasan.

Maagang dumating ang pangulo sa Rizal Park kasama ang Unang Ginang Louise Araneta-Marcos at tatlong mga anak para mag-alay ng bulaklak.

Kasama ring dumalo sa simpleng seremonya sa Rizal Park ang mga opisyal ng gobyerno kabilang na si National Historical Commission of the Philippines chairman Dr. Rene R. Escalante. (Aileen Taliping)