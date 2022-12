Year End Special Report: Alyssa Valdez, Creamline makinang ang taong 2022

NAUNSIYAMI man ang inaasam na kauna-unahang ‘Grand Slam’ o three-peat ng powerhouse na Creamline Cool Smashers sa 2022 edisyon ng Premier Volleyball League, nakakuha naman ito ng sangkaterbang karanasan sa international tournament nang ibandera ang Pilipinas sa dalawang pandaigdigang kumpetisyon.

Kinubra ng five-time PVL champ ang magkasunod na titulo ngayong taon sa Open at Invitational Conference nang walisin ang Petro Gazz Angels at dayuhang KingWhale Taipei, ayon sa pagkakasunod, na pinagbidahan pareho ni back-to-back conference MVP Diana Mae “Tots” Carlos kasama ang powerhouse cast nina team captain at three-time conference MVP Alyssa Valdez, Jessica Margaret “Jema” Galanza, Michelle Gumabao, playmaker Jia Morado-De Guzman, libero Kyla Atienza, middle blockers Celine Domingo, Jeanette Panaga at Risa Sato, gayundin sina Fille Cainglet-Cayetano, Rose Vargas, LorieLyn Bernardo, Rizza Mandapat at import Yeliz Basa.

Napurnada lamang ang tatlong dikit na kampeonato sa Reinforced Conference nang mabigo ito sa semifinals kontra Cignal HD Spikers para mahulog sa pagtarget sa ika-walong finals appearance sapol noong 2018.

Napanatili ng Petro Gazz ang kanilang titulo na itinala noong 2019 edisyon nang talunin ang Cool Smashers sa best-of-three finals, kasunod ng pagtibag sa Cignal HD sa loob ng dalawang laro nitong Disyembre 6 sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Naibulsa naman ng Cool Smashers ang third place finish laban sa Chery Tiggo Crossovers nang talunin nila ito ng dalawang beses sa pamamagitan ng magkasunod na fourth set.

Naging maningning rin sa international stage ang Cool Smashers nang tapikin ito ng Philippine National Volleyball Federation (PNVF) para bumuo ng koponan para sa national women’s team na sumalang sa 2022 Asian Volleyball Confederation Cup na ginanap sa Pilipinas.

Hindi nagkasundo ang PNVF at 84th season University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball champions na National University Lady Bulldogs matapos itong umatras na lumahok sa PVL Invitational Conference.

Sa paglalaro sa AVC Cup ay hindi nakapaglaro si Valdez matapos tamaan ng dengue virus para palitan ni Mandapat sa 14-man team, habang si Bernardo naman ay pinalitan si Sato na tinamaan rin ng hindi ibinunyag na sakit.

Nakuha ng Creamline-National team ang pinakamataas na ika-anim na pwesto sa AVC kasunod ng 2-2 kartada sa eliminasyon nang talunin ang Iran at South Korea, matapos yumuko sa Vietnam at China sa Pool A.

Nabigo naman ito sa Thailand, 1-3, sa quarterfinals, habang sinilat nito ang Australia sa classification match, samantalang nabigo itong makuha ang 5th place finish laban sa Chinese Taipei sa 0-3.

Nagtapos naman sa fourth place ang Creamline sa 2022 ASEAN Grand Prix na wala pa rin sa koponan si Valdez na patuloy na nagpapalakas dulot ng dengue virus.

Patungkol kay Valdez, nakabalik ito sa Reinforced Conference subalit nanatiling nangangapa sa kanyang laro na nakuhang masungkit ang 7-1 kartada sa eliminasyon.

Sa kasamaang-palad ay nasaktan ito sa ikalawang laro sa third set ng bronze medal game kontra Chery Tiggo matapos masaktan ang kanang tuhod nito. Maswerteng hindi kakailanganin ng surgery ang 29-anyos na outside hitter.

Naibulsa naman ng Petro Gazz ang kanilang ikalawang kampeonato sa liga at matagumpay na naipagtanggol ang korona kontra Cignal, 25-17, 22-25, 25-12, 25-21.

Itinanghal na Finals MVP at Best Foreign Guest Player si Lindsey Vander Wiede, habang 2nd best Outside spiker si Myla Pablo at 1st middle blocker si Mar Jana Philipps. (Gerard Arce)