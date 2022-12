Tuluy-tuloy na bayanihan sa pagpasok ng 2023

Ilang araw na lamang po at magbabagong taon na. Sa pagpasok ng 2023, natural lang sa atin na makaramdam ng pagnanais na magsimulang muli, lalo na sa kabila ng mga pagsubok na ating kinaharap nitong mga nakaraang taon, kasama na ang pandemya, mga kalamidad, at iba pang mga hamong dama rin sa iba’t ibang parte ng mundo.

Dulot ng mga pagsubok na ito, tila nasubukan ang abilidad at pananampalataya nating mga Pilipino. Sa kabila nito, mahalaga na hindi tayo sumuko at sa halip ay lumaban upang tayo ay makabangon mula sa mga unos na ating kinaharap.

Kung may isa man akong natutunan ngayong 2022, ito ay ang kaya nating malampasan ang kahit anong pagsubok basta tayo ay nagkakaisa at nagbabayanihan. At tunay namang sa kasalukuyang taon ay nangibabaw ang pagkakaisa at bayanihan ng lahat ng mga Pilipino.

Sa pagdating ng 2023, naniniwala ako na oportunidad ito para sa atin upang magtakda ng mga bagong personal na layunin at gumawa ng mga positibong pagbabago sa ating buhay at maging sa ating kapwa.

Pwede nating gamitin ang bagong simulang ito upang mas pangalagaan natin ang ating kalusugan. Maaari rin tayong magsimula ng mga bagong proyekto na matagal na nating gustong gawin na magkakaroon ng makabuluhang kontribusyon sa lipunan.

Bilang senador, hindi po nawawala sa aking isipan ang kalagayan ng marami sa ating mga kababayan, lalo na iyong mga hopeless at helpless. Palagi akong nag-iisip ng paraan kung papaano ako makatutulong sa kanila, lalo na ngayong magbabagong taon at nagdiriwang ang buong bansa.

Kaya nag-Pasko man, patuloy po tayo sa pagtulong sa ating mga kababayang pinakanangangailangan ng ating suporta.

Noong December 23, nagtungo kami ni dating pangulong Rodrigo Duterte sa Balay Dangupan sa Davao City upang mamahagi ng tulong at kaunting saya sa mga batang ulila at personnel doon upang kahit papaano ay mapasaya natin sila sa panahong nagdiriwang ang bansa ng Kapaskuhan.

Palagi nating sinasabi na ang Pasko ay para sa mga bata, kaya naman po sinikap namin ni Tatay Digong na makapagdala ng ngiti sa mga bata sa Balay Dangupan. Ipinadama natin sa kanila na sa kabila ng kanilang sitwasyon, hindi sila nag-iisa at may pamilya silang nagmamahal sa kanila—ang sambayanang Pilipino.

Matapos ito, nagtungo naman ako sa Co Su Gian Home for the Aged sa Davao City para mamahagi ng mga regalo sa mga elderly residents doon. Hindi masusuklian ng kahit anong halaga ang tuwang naiparamdam natin sa ating mga senior citizens sa naturang pasilidad, lalo na at marami rin silang pagsubok na kinaharap nitong nakaraang taon.

Noong December 27, pinutol ko naman ang aking bakasyon at nagtungo ako at ang aking team sa mga komunidad na naapektuhan ng sunog sa iba’t ibang bahagi ng Metro Manila. Namahagi tayo ng tulong sa 217 na pamilyang nasunugan sa Parañaque City at 89 na pamilya naman sa Malabon City.

Sa aking pagbisita, layunin ko ang makatulong sa mga biktima at makapagbigay ng solusyon sa kanilang mga problema. Hangad ko rin na makapag-iwan ng kaunting ngiti sa panahon ng kanilang pagdadalamhati.

Sa kabila ng trahedyang kanilang sinapit, hinikayat ko rin sila na huwag mawalan ng pag-asa dahil may mga materyal na bagay man na nawala sa kanila, hindi matutumbasan ng mga ito ang kanilang mga buhay na nailigtas mula sa trahedya. Sisikapin naman po ng gobyerno na matulungan silang makapagsimulang muli.

Ang gamit naman po ay nabibili natin muli basta magtulungan lang tayo. Ang pera po’y kikitain natin, subalit ang perang kikitain natin ay hindi po nabibili ang buhay. Sabi ko nga, ang buhay ay hindi parang pelikula — wala pong part two ito. A lost life is a lost life forever. Kaya mag-ingat tayo. Importante para sa akin ang buhay ng bawat Pilipino.

Kaya naman po nag-relax man tayo ng health protocols at unti-unti nang bumabangon ang ating ekonomiya, patuloy ako sa pagpapaalala sa inyo na ingatan ang inyong mga sarili lalo na at nariyan pa ang pandemya. Magpabakuna o booster na po tayo kung tayo ay eligible nang makatanggap ng mga ito para masiguro na protektado tayo mula sa COVID-19.

Alam ko po na sa pagpasok ng Bagong Taon, marami tayong mga bagay na nais baguhin o ayusin hindi lamang sa ating mga indibidwal na buhay kundi maging sa ating bansa. Ngunit mahalagang tandaan natin na ang pagbabago ay hindi nangyayari sa isang gabi lamang. Kailangan ng oras at pagsisikap para makalikha ng pangmatagalan at makabuluhang pagbabago.

Ngunit naniniwala po ako na sa ating tuluy-tuloy na pagkakaisa at pagbabayanihan, walang imposible sa ating mga pangarap para sa ating bansa. Sa tulong ng mga ito, natitiyak ko ang ating pag-usad tungo sa isang mas magandang kinabukasan para sa ating sarili at sa ating bansa.

Kaya’t harapin natin ang Bagong Taon bilang isang pagkakataon upang magsimulang muli, magtakda ng mga layuning makabubuti sa ating kapwa, at gumawa ng positibong pagbabago sa ating Inang Bayan!

Happy New Year po sa lahat ng mga kapwa ko Pilipino!