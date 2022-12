Thirdy Ravena, Matthew Wright humarabas sa Japan B.League

PINATUNAYAN ni Thirdy Ravena ang kanyang galing matapos nitong ungusan ang koponan ni Bobby Ray Parks nang manalo ang San-En laban sa Nagoya, 94-80, Miyerkoles sa 2022-23 Japan B.League season sa Toyohashi City Gymnasium.

Si Ravena ay tumipa ng 3-of-5 para sa kanyang 20 puntos, tatlong rebounds at tatlong assists para sa 12-12 rekord na naitala ng San-En buhat sa back-to-back na panalo.

Nagtala naman si Parks ng 11 puntos, apat na steals at dalawang rebounds para sa Nagoya na nagtapos sa dalawang sunod na panalo nito na bumagsak sa 17-7.

Si Kazuki Hosokawa ay bumaril ng pitong tres at nagtapos na may 25 puntos at anim na boards, si Kyle O’Quinn ay nagtala ng 15 puntos, pitong rebounds at apat na dimes, habang si Isaiah Hicks ay nakakuha ng 14 puntos, pitong rebounds at apat na assist sa panalo ng NeoPhoenix.

Apat na tres naman ang pinakawalan ni Matthew Wright matapos na pabagsakin ng Kyoto Hannaryz ang Shiga Lakes ni Kiefer Ravena, 89-72, sa Shiga Daihatsu Arena.

Naglagay ng 16 puntos, limang assists, apat na rebounds at dalawang steals si Wright para sa dalawang sunod na panalo ng Kyoto na umangat sa 9-15.

Pinangunahan ni Jarrod Uthoff ang Kyoto na may 25 puntos, siyam na boards at apat na assists, habang limang manlalaro pa ang umiskor ng double digits para sa Hannaryz. (Annie Abad)