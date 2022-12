Theater artist na reyna ng underwear

Nagsuot lang ng underwear may world record na? ‘Yan ang kwelang trip pero successful attempt ng isang babae sa Dublin, Ireland.

Siya si Rachael Schmitt na nabasag ang world record na ‘most underpants pulled on in 30 seconds’. Naisuot niya ang 19 underwear habang ang dating may hawak ng title na ito na si Toshiaki Kasuga mula sa Japan ay may record na 17.

Talaga namang basic na basic lang ito para kay Rachael dahil sanay na siya sa mabilisang pagpapalit ng mga kasuotan dahil siya ay isang theater artist at performer noon.

“When looking for a record to attempt to break, this one stood out to me,” sabi ni Schmitt sa Guinness World Records. Dagdag niya, “I think this record is a great combination of speed and strategy and matches my skill set well.”

Nagmula umano ang ideya niya na basagin ang world recod dahil naalala niyang kayang-kaya niya rin ang mabilisang costume change dahil sa theater production.

Ipinost naman ng Guinness sa kanilang official Instagram (@guinnessworldofrecords) ang attempt ni Rachael.

Mapapanuod sa video na suot niya ang itim na sports wear bra at gray na cycling pants. Makikita rin ang timer sa gilid upang maorasan ang kanyang attempt habang ang mga isusuot niyang underwear ay nakalinya na sa kanyang harapan.

Nakasulat sa mga underwear na kanyang susuotin ang iba’t ibang panawagan gaya ng ‘Save the children, ‘Earth justice’, ‘Partners in Health’, ‘Color of Change’, at marami pang iba!

Umani ang naturang video ng halos 73.5k likes at 1,256 comments mula sa mga madlang pipol sa IG.

Tulad na lamang ni @melissagmjo, ani, “Well I guess she’s had practice.”

“Well sounds like I’m going to trying to beat this in my room tonight,” kwelang hirit naman ni @dgbellababy123.

Ikaw, keri mo rin ba ang record na ito? (Moises Caleon)