Tats Suzara, Japan pakners para mas palaksin volleyball

MAKIKIPAGTAMBALAN ang Philippine National Volleyball Federation (PNVF) sa Japan Volleyball Association (JVA) upang itulak ang pagkakaroon ng pinagsamang Training Exchange Program para sa national indoor at beach volleyball ng dalawang bansa.

Nagkasundo sina PNVF President Ramon “Tats” Suzara at JVA head Shunichi Kawai sa JVA headquarters sa Tokyo, Japan nitong nagdaang Lunes upang selyuhan ang nasabing programa para sa parehong panig.

“It is an honor and a privilege to be working alongside such strong federation with a grand tradition and rich history in the sport,” pahayag ni Suzara, kasama sa Tokyo si PNVF executive director Marie Louise Principe at executive assistant Antonio Carlos Jr.

“This collaborative partnership of PNVF with JVA helps underline the FIVB’s initiatives under its Empowerment Commission, to strengthen national training programs of different federations through knowledge transfer and sharing of best practices.”

Bukod sa naturang hakbang na mas lalo pang palakawakin ang kaalaman at magandang samahan ng dalawang nasyon pagdating sa pampalakasan, nahirang din si Suzara na maging International Volleyball Federation (FIVB) secretary ng Empowerment Commission. (Gerard Arce)