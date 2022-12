Susunod sa yapak nina Bata Reyes, Django Bustamante tutuklasin ng Sharks Billiards League

NAGSISIMULA na ang Sharks Billiards League (SBL) sa paghahanap ng susunod na Efren “Bata” Reyes at Francisco “Django” Bustamante.

Katuwang ng SBL ang Billiards Managers and Players Association of the Philippines (BMPAP) para muling buhayin ang dating maningning na sport sa Pilipinas at makahanap ng bagong bayaning magbibigay ng karangalan sa bansa.

Inilunsad ang SBL nakaraang buwan, nagsanib sina billiards promoter Perry Mariano at godfathers Aristeo “Putch” Puyat, Isaac Belmonte at Jonathan Sy ng BMPAP at bagong officials na sina Eric Salud, Larry Lim, Jojo Sanchez, Doc Mon Aguirre at Hadley Mariano.

“Pool was the only sport that Filipinos dominated. Sadly, this is slowly being forgotten as we no longer have future players,” saad ni Hadley, dating collegiate varsity billiards player.

Namamayag ang Pilipinas sa larong billiards may dalawang dekada na ang nakalipas kung saan ay pinangunahan ito nina legends Reyes, Bustamante at Jose “Amang” Parica.

Hanggang sa dumating ang mga batang cue artists noon na sina Dennis Orcullo, Lee Van Corteza, Alex Pagulayan at Ronnie Alcano.

Biglang naglaho ang kinang ng bilyar sa Pilipinas, mabuti na lang at nandiyan pa sina former world champions Carlo Biado at Rubilen “Bingkay” Amit.

Nagkampeon sa US Open si Biado at nakipagkampihan ito kina Johann Chua at Amit para angkinin ang korona sa 2022 Predator World Teams 10-Ball Championship. (Elech Dawa)