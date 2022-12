Sarhento kulong sa pagpapaputok ng baril

Kalaboso ang isang pulis nang arestuhin siya ng kanyang mga kabaro dahil umano sa walang habas na pagpapaputok ng kanyang baril noong Lunes sa Rosario, Batangas.

Sinampahan ng mga kasong kriminal at administratibo ang pulis na kinilalang si PSSg. Si Ronald Pamis, 36-anyos, residente ng Barangay Bulihan, Rosario at nakatalaga sa Philippine National Police Health Service sa Camp Crame, Quezon City.

Nag-ugat ang pagdakip kay Pamis nang isumbong ng isang concerned citizen ang umano’y sunod-sunod nitong pagpapaputok ng kanyang baril isang araw makalipas ang Pasko,

Pinuntahan ng mga pulis ang lugar at naabutan pa umano si Pamis habang hawak ang service firearm at nagpapaputok.

Nauna nang nagbabala si Philippine National Police (PNP) chief Gen. Rodolfo Azurin sa kanilang hanay na pananagutin at mahaharap sa karampatang parusa ang sinumang pulis na magpapaputok ng kanilang baril ngayong Kapaskuhan o ilang araw bago ipagdiwang ang pagsalubong sa Bagong Taon.