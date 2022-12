Reyna ng mga meme: Nadine ‘dinogshow’ ang sarili

Ang 2022 MMFF Best Actress na si Nadine Lustre ang tinataguriang ‘Queen of Memes” na raw. May bago na naman itong entry sa mga memes dahil sa ni-repost niyang picture niya sa nakaraang Gabi ng Parangal ng MMFF.

Ang picture ay kuhang-kuha na nakabuka o nakanganga ito ng bongga at may nag-upload na netizen. Ang ginawa ni Nadine, ni-repost niya ito at saka nag-caption na, “I think this is the “2023 na amaccana accla” pic.”

Marami na agad na views at re-tweets na inabot ang Twitter post na ito ni Nadine at kunsaan, aliw na aliw ang mga netizen. Kahit na ‘yung ibang artista, ayaw na mapo-post o lalabas ang pictures nila in an awkward moment, si Nadine naman, kayang-kayang paglaruan pa ang sarili niya.

Ilan sa mga comment ng mga netizens; “Okay, queen of ph memes.”

“Dinogshow ang sarili!!! Haha baka president nadine namin yarn?”

“Ms. Na-meme Lustre!!!”

“Ay taray may entry n sya for 2023. Hahahaha.”

“Kapag sinabi ni Miss nadine na ito ay 2023 na amaccana accla pic, wala nang aangal!!! Hahahahaahhaha.”

Julie Anne pinalakpakan sa ‘Maria Clara’

Umani ng papuri ang naging performance ni Julie Anne San Jose sa episode ng “Maria Clara at Ibarra” kunsaan, nalaman na niya ang tunay na pagkatao niya at ang tunay niyang ama ay si Padre Damaso.

Nag-trending ang hashtag na #MCIAmaNiClarita at #JulieAnneSanJose. Ang daming napahanga ni Julie sa naging pagganap niya at talagang nailabas ng mga director ng MCI na si Zig Dulay ang emosyon at husay ni Julie bilang isang actress.

Nababasa namin sa mga comments ng netizens na ngayon daw, talagang tama lang ang title niya na “limitless star.”

Nagpasalamat naman si Julie sa mga natatanggap na positibong comments at papuri sa kanya. Aniya sa kanyang tweet, “Muchas gracias a todos, nakakataba ng puso ang inyong pagsuporta at pagsubaybay gabi-gabi, papunta na exciting part at rollercoaster ride.”

Ilan naman sa mga comments ng netizens; “With all our hearts, we proudly know that Julie Anne San Jose is truly limitless. Acting chops like this? Oh wow. She. Is. Maria. Clara.”

“Julie Anne San Jose, you will forever be famous!”

“From someone na hindi Kapuso, Julie Anne San Jose is a revelation.

She has portrayed Maria Clara very well. One of her best.”

“Damn give julie anne san jose all those freakin’ acting awards!!!”

“Grabe yung julie anne san jose! halimaw sa acting!”

At siyempre, isa sa sobrang proud kay Julie ay ang kanyang boyfriend na si Rayver Cruz. Napa-tweet din ito at sinabi na, “Ibang klase ka Maria Clara super proud of you ang husay husay @MyJaps.”