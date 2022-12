Pinoy-Swiss titser wagi research sa mga cancer patient

Naiuwi ng Filipino-Swiss Professor na si Kerstin Noëlle Vokinger ang prestihiyosong award dahil sa kanyang research case study!

Matagumpay niyang nabingwit ang award na ‘Swiss Science Prize Latsis’ mula sa Swiss National Science Foundation (SNSF) para sa kanyang ‘outstanding interdisciplinary research’ sa larangan ng batas, medisina at teknolohiya.

Isa na rito ay ang pag-aaral niya patungkol sa kung paano magiging mas accessible ang cancer treatment sa mga tao.

Gaya na lamang ng pagiging patas ng halaga ng mga gamot para sa mga cancer patient, personalized medicine at regulation ng innovative technologies.

Hindi umano ito inaasahan ni Vokinger, aniya, “The prize is an unexpected and great honour for me and my research team. I am very grateful to the Latsis Foundation and the SNSF for this award.”

“It motivates us in our efforts to develop solutions that improve society’s access to medicine and innovative technologies,” dagdag pa niya.

Bukod sa award ay nakatanggap din siya ng 100,000 Swiss francs o humigit-kumulang P6 milyong.

Dagdag pa rito, umaasa umano siya na sana mas marami pang mga kabataan ang maengganyo at maging interesado na pasukin ang mundo ng siyensya. Aniya, “I hope that this prize inspires young people and shows them that a career in science is possible.”

Talaga namang basta may lahing Pinoy, tatak magaling ‘yan! (Moises Caleon)