PBBM ekis sa e-sabong

Iniutos ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na ipagpatuloy ang suspensyon ng electronic sabong operations sa bansa.

Sa ilalim ng Executive Order No. 9, sinabi ni Marcos na “there is an urgent need to reiterate the continued suspension of all e-sabong operations nationwide, clarify the scope of existing regulations and direct relevant agencies to pursue aggressive crackdown against illegal e-sabong operations, in accordance with law.”

Dahil dito, bawal pa rin ang live streaming ng mga sabong sa labas at loob ng mga sabungan o lugar kung saan ginaganap ang mga sabong.

Sinususpinde rin ng EO ang pagtaya sa mga live na sabong.

Samantala, ang mga operasyon ng mga tradisyonal na sabong na awtorisado o lisensyado sa ilalim ng mga umiiral na batas ay hindi sakop ng suspensyon. (Juliet de Loza/Issa Santiago)