Pagbabalik sa normal?

Hindi mataas ang pag-asa ng mga Pilipino hinggil sa ekonomiya ng Pilipinas ngayong patapos ang taon maging sa pagpasok ng bagong taon.

Ayon sa ulat ng Department of Economic Statistics ng Bangko Sentral ng Pilipinas, bumaba ang Consumer Confidence Indicator (CCI) sa Pilipinas sa -14.6 sa ikaapat na quarter ng 2022 mula sa -12.9 sa nakaraang tatlong buwan. Ang CCI ay isang survey na sumusukat kung optimistiko o pesimista ang mga tao sa ekonomiya ng bansa.

Sinasabi na ang mga mamimili ay naging mas pesimistiko sa katapusan ng taon dahil sa mga alalahanin sa mas mabilis na pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at mas mataas na gastusin sa sambahayan, mababang kita, at mas kaunting oportunidad sa trabaho at mga nagtatrabahong miyembro ng pamilya.

Samantala, ang sentimento ng mga mamimili para sa unang quarter ng 2023 at sa susunod na 12 buwan ay naging mas kaunting pagtaas, na may katumbas na indicator na bumaba sa 9.5 mula 13.4 at sa 21.7 mula sa 33.4, ayon sa pagkakabanggit, dahil sa mga alalahanin sa mas mataas na presyo ng mga bilihin, mababang kita, pagtaas ng sambahayan. pagkonsumo, at mas kaunting mga oportunidad sa trabaho.

Bagama’t ganito ang antas ng kumpiyansa ng mga tao sa ekonomiya, naniniwala ang 73% ng mga Pilipino na magiging masaya ang kapaskuhan ngayong taon, mas mataas sa nakaraang taon na 65% lamang, ayon sa Social Weather Stations (SWS). Ito ang ikatlong magkakasunod na taon na optimistiko ang mga Pilipino sa panahon ng kapaskuhan habang nasa ilalim ng pandemya. Bago nag-pandemya, nuong 2019, naitala sa 79% ang antas na ito.

Ang antas ng mga naniniwala na magiging masaya ang kapaskuhan ay pinakamataas sa Visayas na naitala sa 78%. Sumunod dito ang Mindanao na nasa 75%. Ang Luzon, kabilang ang Metro Manila, ay nasa 71%. Nuong nakaraang taon, pumalo lang sa 61% ang bilang na ito para sa Metro Manila.

Kung nalilito kayo sa mga numero, tila salungat ang pagkakaroon ng mababang kumpiyansa ng mga tao sa ekonomiya at sa pagiging masaya nila. Ang pinakamadaling paliwanag ay ang kasiyahan ng mga tao ay hindi umiikot sa positibong pananaw sa ekonomiya. Base rin sa survey ng SWS, nasa 61% ng mga natanong ang nagsabi na sila ay dadalo ng personal sa mga pagtitipon ngayong kapaskuhan.

Nawala na ang labis na takot na bumabalot sa pagkakaroon ng COVID na naramdaman natin nuong nag-uumpisa ang pandemya, kung saan halos lahat ay nakaranas ng nagkasakit ng malubha o namatay na kaibigan o kaanak. Tila pangkaraniwan na ang makarinig ng balita na tinamaan ng COVID ang isang tao sa pangalawa o pangatlong pagkakataon.

Ayon sa aking mga nakausap dito ang nagsasabi na malaking bagay ang nabuksan na pagkakataon para makapagkita-kita ng personal ang mga magkakapamilya at magkakaibigan. Mahigit dalawang taon na naging limitado o kontrolado ang kilos ng mga tao, kung kaya’t itinuturing na malaking bagay ang ganitong mga aksyon na nagpaparamdam sa mga tao sa pagbabalik sa normal na buhay.

Kasama ba sa pagbabalik normal ang napipintong pagbagal ng ekonomiya sa taong 2023?