Orlando Magic center Moe Wagner bagsak sa bigwas ni Pistons player Killian Hayes

TIKLOP si Orlando center Moe Wagner nang bigwasan sa likod ng ulo ni Killian Hayes ng Detroit sa 121-101 win ng Pistons nitong Miyerkoles sa Little Ceasars Arena.

May 33 pa bago matapos ang first half, nag-unahan sina Wagner at Hayes sa paghabol sa loose ball ng Magic.

Pagdating sa harap ng Pistons bench, pinitik ni Wagner sa likod si Hayes na sumadsad sa mga kakampi.

Sumugod si Hamidou Diallo, tinulak ang nakatalikod na si Wagner. Bumangon si Hayes, binigwasan din sa likod ng ulo si Wagner na bumagsak.

Suguran ang magkabila, nagkatulakan bago napaghiwalay.

Ejected sa F2 si Wagner, talsik din sina Hayes at Diallo sa technical fouls.

Sina reserves Alec Burks (32 points) at Saddiq Bey (28 points, 8 rebounds) ang namuno sa Pistons. Naglista na ng 11 off the bench si Diallo bago napalabas.

Sinalo ng 19 points ni Franz Wagner, nakababatang kapatid ni Moe, ang Magic. (Vladi Eduarte)