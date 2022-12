Mga faney nagduda: Seth umamin sa pagmamahal kay Francine

Palaban na ba sa feelings niya si Seth Fedelin para kay Francine Diaz?

Ang lakas kasi ng loob niyang mag-tweet ng mga photo nila ni Francine, na super nakakakilig ang caption.

“Ang buhay ay parang laro, minsan talo, minsan panalo,” unang tweet ni Seth.

Na sinundan niya ng pag-tweet ng mga photo nila ni Francine at may mensahe na…

“Hindi man sigurado sa maraming bagay, pero sa’yo sigurado na ako,” sabi ni Seth, na naka-tag pa si Francine.

Totoong buhay kaya ang tweet na `yon ni Seth, o para `yon sa serye nila sa ABS-CBN, o in character ba siya habang nagtu-tweet?

Mga tanong na mas gusto ng mga fan na ang sagot ay sa totoong buhay niya `yon na-tweet, at walang kinalaman ang trabaho.

Heto nga ang chika ng mga fan:

“Legit ba ang tweet? Nakakakilig.”

“My boy I refuse to believe there is no meaning behind this.”

“Sana totoo na, para hindi maudlot ang kilig ko.”

“Huy, anong meron?”

“Ano ba? Kinikilig ako sobra. True na ba Seth?”

“Hoy, ano ba ito? Pakilinaw please.”

“Kayo na lang sana.”

“Totohanin mo na ‘yan Seth, ha!”

Pero heto na nga ang chika, dahil ni-reveal na ang Twitter account daw na `yon ay hindi kay Seth Fedelin. Poser nga raw `yon, na gumagawa ng paraan para magkatuluyan ang mga idolo niya.

“Hindi po ito si Seth. Poser po ‘yan!”

“Hi guys, reminder lang po hindi ito si Seth, fan account po ito.”

Well, sayang naman, biglang naudlot ang kilig ng mga FranSeth fans, ha!

Pero who knows? Malay natin, isang araw, ang tunay na Seth na talaga ang mag-tweet ng pagmamahal kay Francine, ‘di ba?

Abang-abang na lang. ‘Wag mawalan ng pag-asa! (Rb Sermino)