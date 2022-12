Maymay, Andrea patalbugan sa paggiling: Regine, Morissette magkakabugan, itotodo biritan sa ASAP

Super bigatin ang pagsalubong ng Kapamilya sa Bagong Taon.

Mapapanood nga sa January 1, 2023 ang a New Year edition ng “ASAP Natin ‘To” sa Kapamilya Channel, A2Z, at TV5.

Opening pa lang ay pasabog na agad dahil todo agad ang kantahan sa ASAP stage sa pangunguna ng mga Super Divas na bibirit talaga, tulad nina Morissette, Nina, Klarisse de Guzman, Regine Velasquez kasama pa sina Elha Nympha, Fana, Lara Maigue.

Hindi rin pahuhuli ang Popstar Royalty na si Sarah Geronimo sa bagong edisyon ng “Sarah G Specials.”

May pasabog na P-Pop collab naman ang Alamat at ang Asia’s Pop Heartthrob na si Darren, habang iinit din ang dancefloor sa “Clash Dance” hatawan nina Andrea Brillantes at Maymay Entrata.

Abangan din sa ASAP stage ang K-Pop dance cover ng ASAP dance royalty na si Kim Chiu.

Bigyang-pugay naman ang galing ng Pinoy sa unstoppable kantahan at sayawan nina Alexa Ilacad, KD Estrada, Kice, Enchong Dee, Jameson Blake, Angela Ken, at ng buong ASAP family kasama ang special guest performer na si Nik Makino.

Makiki-party rin sa all-star salubong si Janine Gutierrez.

Samantala, maki-hugot naman sa senti hits kantahan ni Moira dela Torre kasama sina Anji Salvacion, Jeremy G, Ryssi Avila, Ann Raniel, Bryan Chong, Janine Berdin, pati ang balladeers na sina Ogie, Martin, Jed Madela, at Jason Dy.

May hatid ding fresh treat ang OPM band na Nobita at special collab sina Gary Valenciano at Khimo Gumatay.

At itodo na ang pagsalubong sa bagong taon sa bigating duet performances nina Gary Valenciano, Zsa Zsa Padilla, Martin Nievera, Erik Santos, Morissette, Ogie Alcasid, at Regine Velasquez kasama sina Sheena Belarmino, Jason Dy, JM Yosures, Klarisse de Guzman, Sam Mangubat, Reiven Umali, at Darren sa “The Greatest Showdown.”

Kate, Faith panalo sa rating

Panalong-panalo sa rating ang GMA Afternoon Prime newest sci-fi family drama na ‘Unica Hija’, ha!

Bida rito sina Kate Valdez as Bianca and Hope, Faith da Silva as Carnation, and Kelvin Miranda as Ralph, na ang kuwento ay tungkol sa human cloning, na kinamamangha ng mga manonood ngayon.

Based on Nielsen TAM overnight ratings last December 20, the show got a whopping 9.6 percent people rating in Urban Phils., which is the highest rating the program has received since it aired last November.

Tinalo nga ng ‘Unica Hija’ ang mga katapat na palabas tulad ng ‘Carlo J. Caparas’ Ang Panday’ (0.6%) and ‘Cine Cinco’ (0.7%) on TV5, and ‘Ang Sa Iyo ay Akin’ and ‘Be My Lady’ (0.7% combined A2Z/Kapamilya Channel people rating each) during the said period.

“Nakaka-tense ang pagkikita nina Ma’am Diane and Hope for the first time. Aabangan ko ito dahil excited na ako,” chika ng mga fan.

Ang Unica Hija ay napapanood tuwing 3:25 PM, Mondays to Fridays, on GMA Afternoon Prime.