Martin balik Pinas para sa New Year’s countdown

So, Dondon (my dear editor), saan ka bukas para sa New Year’s countdown?

Ang dami ring mga show para sa pagpasok ng 2023. A lot of stars and singers nasa ‘Pinas lang dahil may work sila.

Ang Concert King na si Martin Nievera ay bumalik na kahapon ng ‘Pinas mula sa Amerika kung saan nag-spend siya ng Christmas sa Las Vegas, Nevada with his three boys, sina Robin, Ram at Santino.

At dahil ‘yon naman ang gusto talaga ni Martin, balik-‘Pinas na siya para tuparin naman ang commitment niya sa favorite place niya, ang Solaire Resort and Casino Manila.

Kasama si Martin sa New Year’s countdown event sa lugar na ‘yon at ang sarap sanang mag-join sa kanila dahil the longest and best fireworks daw ang hatid ng Solaire, sayang nga lang at nasa Dubai, United Arab Emirates ako.

I remember pa nga ‘yung countdown nila for 2022 kung saan nag-concert si Martin with Pops Fernandez. Ang saya no’n.

Anyway, Happy, Happy New Year sa ating lahat at sana maging better ang 2023, huh!

Christian 20 taon na sa showbiz

Speaking of New Year’s countdown, ang Kapuso singer-actor na si Christian Bautista, nasa Eastwood Open Park naman bukas ng 9:00pm dahil kasama siya sa event doon na may dazzling star drop daw ng 12:00 midnight at may pa-fireworks din.

Isa rin si Christian sa masipag mag-work sa ganitong okasyon.

Anyway, magiging busy si Christian ngayong 2023 dahil 20th showbiz anniversary rin niya at sa January 28 nga ang kanyang ‘The Way You Look At Me’ concert sa Circuit Makati.

Bago nag-Christmas break, nakapag-taping din si Christian ng apat na episodes ng ‘The Clash’ ng GMA-7 kung saan like Lani Misalucha ay isa rin siyang judge.

Bongga!

Jinky, Joey raratsada sa US, Canada

Puro singers tayo ngayon dahil kahapon ay birthday ni Jinky Vidal.

Isa sa mga bumati kay Jinky ay si Anna Puno ng Starmedia Entertainment, Inc. at nag-announce na rin sila ng ‘Reminiscin 2.0’, ang second leg ng US and Canada show ng former Freestyle vocalist kung saan kasama niya si Joey Generoso.

March 4 na ang simula ng tour na ‘yon at uunahin nila ang San Diego, California at last show naman nila on March 18 sa Toronto, Canada.

Yes, raratsada pa rin ang Pinoy shows sa Amerika at Canada next year.

Siyempre, ngayong 2022 ay ratsada rin ang Pinoy shows sa dalawang bansa, marami nga lang ang pumalya at sadsad ang benta ng tickets kaya nganga ang mga nagprodyus, huh!

‘Yun na!