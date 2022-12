Marcos, mga gabinete ‘di naawat ng COVID sirit sa China

Itutuloy ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr., ang state visit sa Beijing, kasama ang ilang gabinete sa susunod na linggo sa kabila nang may nagaganap na COVID-19 surge.

Ito ang kinumpirma ni DFA Assistant Secretary Nathaniel Imperial, kung saan naka-schedule sa Enero 3 hanggang 5 ang kanyang state visit matapos ang imbitasyon ni Chinese President Xi Jinping.

“Ang ating ugnayang panlabas sa China ay napakaimportante and we have received assurances from our Chinese host that all arrangements are being made to ensure the safety of the president and the delegation during the visit,” ayon kay Imperial.

“A bubble arrangement has been agreed for the Philippine delegation to minimize the risk of exposure to the virus. May mga pagbisita talaga na hindi natin puwedeng i-postpone,” dagdag pa ni Imperial.

Titiyakin na isasagawa ang pag-iingat sa mga delegado ng Pilipinas para hindi mahawaan ng virus pagbalik sa bansa.

Bago maupo bilang presidente, sinabi ni Marcos na ang China ay isang malakas na partner ng Pilipinas.

Tiniyak naman ni Marcos na poproteksyunan niya ang national sovereignty ng ‘Pinas kaugnay sa pinag-aagawang South China Sea.

Kasama ng pangulo sa biyahe sina First Lady Louise Araneta-Marcos, ex-President Gloria Macapagal-Arroyo, House Speaker Martin Romualdez, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, Finance Secretary Benjamin Diokno, Trade Secretary Alfredo Pascual, Tourism Secretary Christina Frasco, Information and Communications Technology Secretary Ivan John Uy at iba pang gabinete. (Juliet de Loza-Cudia)