NAGSILBING mga munting Santa Claus ang magkapatid na sina International Math Olympiad champion Francis Deinmel Legaspi at taekwondo champion Justine Denise Legaspi pagkatapos mamigay ng food packs at mga laruan sa halos 100 bata sa Brgy Old Cabalan, Olongapo City.

Kasama ng magkapatid ang kanilang mga magulang na sina PR consultant Dennis Legaspi at Jesica Legaspi, pati ang kanilang ninang na si Jesy Viacrusis. (Abante Sports)