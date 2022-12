Madonna mukhang zombie

Hangad ng superstar na si Madonna na mapagsama-sama niya ngayong Pasko ang kanyang mga anak.

Pinost ng 64-year old singer sa kanyang social media ang Christmas celebration sa kanyang bahay sa London kasama ang mga adopted kids na sina David Banda (17), Mercy James (16) at twins Stella and Estere (10).

Wala sa Christmas photo ay ang biological children niya na sina Lourdes (26) at Rocco (22). Si Rocco ay nag-Pasko sa bahay ng ama nito, ang film director na si Guy Ritchie. Si Lourdes naman daw ay nasa Paris kasama ang mga kaibigan.

Nabuo naman ni Madonna ang kanyang anim na anak noong nakaraang Thanksgiving.

Sa naturang short clip on Instagram, suot ng Vogue singer ang festive red and white onesie and a Santa hat. Nilagyan niya ito ng caption na “Santa Baby!”

Nagkaroon naman ng mixed reaction ang netizens sa suot ni Madonna sa photo. Parang hindi raw appropriate na mag-pose siya in a sexy lingerie kasama ang mga anak niya.

Comment ng isang netizen: “I feel uncomfortable. Who lets her do this? Honestly, you need to get help.”

Isa pang comment na mula sa concerned fan ni Madonna: “Honestly are you on that many pain meds you think looking like a zombie in pics is the ultimate pose? I’m so confused. I know its either prescription drugs or drugs that are making you this way…Sad.” (Ruel Mendoza)