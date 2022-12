LPA sa Mindanao nalusaw, 5 lugar uulanin pa rin

Nalusaw na ang binabantayang sama ng panahon sa Eastern Samar pero patuloy pa ring uulanin ang mga rehiyon ng Mimaropa, Calabarzon, Bicol, Eastern at Western Visayas sa susunod na mga araw.

Ayon kay Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) weather forecaster Beneson Estareja, wala ng inaasahang bagyo na papasok sa bansa hanggang matapos ang taon.

Gayunman, magpapaulan pa rin ito sa nabanggit na mga lugar at posibleng makaapekto sa mga binahang lugar noong Pasko.

Aniya, makakaranas ng maulap na papawirin ang Calabarzon, Bicol, Eastern at Western Visayas habang maulap hanggang may pag-ulan ang mararanasan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Aurora. Samantala, iiral naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mahinang mga pag-ulan dahil sa northeast monsoon na walang makabuluhang epekto.