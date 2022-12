Killer ng konsehal tukoy na

May tinutukan na umano ang pulisya na ‘person of interest’ sa pananambang at pagpatay sa isang konsehal ng Jaen, Nueva Ecija noong Lunes.

Sinabi ni acting Nueva Ecija Police director P/Col. Richard Caballero na nangangalap na lang sila ng karagdagang ebidensya para tuluyang tukuyin at kasuhan ang isa sa mga suspek sa pagkamatay ni Councilor Crisanto Eduardo Matias, 38-anyos at residente ng Barangay Dampulan sa Jaen.

Minamaneho ni Matias ang kanyang pickup (NCU 8523) galing Barangay San Mariano, San Antonio, NE, kasama ang kanyang pamilya nang salubungin ito ng riding-in-tandem sa Barangay Sapang bandang alas-5:50 ng hapon noong Disyembre 26.

Pinagbabaril ng mga suspek ang konsehal na tinamaan sa tiyan at balikat at saka tumakas patungong Sityo Putol sa Barangay Niyugan, Jaen. Inaalam pa ang motibo ng krimen. (Jojo de Guzman)