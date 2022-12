Kelot sibuyas ginawang singsing sa prenup

Literal na mapapamahal ka!

Dahil tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng presyo ng mga bilihin sa merkado gaya ng sibuyas, ito ang naisip na gawing singsing ng soon-to-be married sa Tarlac.

Ibinahagi ng Ezi-One Production sa kanilang Facebook Page ang prenup photoshoot ng couple na sina Gener Bagsic Tabamo Jr. at Edcel Cancio Gragasin mula Dueg San Clemente, Tarlac.

“She Said YES? she said Sibu-YES!” caption ng naturang post.

Makikita sa mga larawan ang ala-cinematic na atake ng pagkaka-edit nito na talaga namang swak na swak sa pitik sa couple. At isa na nga sa agaw-eksena rito ay ang kuha nila na kung saan nakaluhod si Gener sa harap ni Edcel pero imbes na singsing ay sibuyas ang hawak nito!

Sabi ni Gener, ang kwelang ideya umanong ito ay sinuggest ng kapatid ni Edcel bunsod nga ng patuloy na pagtaas ng presyo ng sibuyas.

Umani ang post ng samu’t saring sentimento mula sa mga madlang pipol.

Tulad na lamang ni Jamie Gamido Pablo, “Gusto ko din makatanggap ng sibuyas ng naka luhod yung jowa ko charizzz napaka galing talaga congratulations sir Gener Bagsic Tabamo Jr. And ate edcel (Tan tan tanan tan tan tanan).”

“Ang mahal naman niyan sir,” hirit ni Jonaliza Gonzales.

Bukod dito, marami ring nagpahatid ng kanilang best wishes at congratulatory message para sa kina Gener at Edcel. (Moises Caleon)