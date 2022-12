Kambal, 4 pa nalitson sa sunog

Anim ang nasawi, kabilang ang isang kambal habang malungkot din na sasalubungin ng nasa 500 pamilya ang Bagong Taon matapos silang mawalan ng tirahan sa sumiklab na sunog sa Arlegui, Quiapo, Maynila kahapon ng madaling-araw.

Sa inisyal na ulat ng Bureau of Fire Protection (BFP), kabilang sa mga nawawala ang kambal na sina Cheska Celine at Chesja Camille Perito, 12-anyos; mag-asawang sina Jofae Mae at Rol Daniel Cayetano at anak nila na si Ronan Cyrus Cayetano, tatlong-taong gulang at isang hindi pa tinutukoy.

Sa ulat, nagsimula ang apoy sa bahay ng isang Poklat na inuupahan ng ina ng kambal na si Lalaine Perito bandang alas-2:45 ng madaling-araw. Umabot ang sunog sa ikatlong alarma hanggang tuluyan itong naapula ganap na alas-4:15 ng madaling-araw.

Ayon kay Perito, natutulog sa bahay ang kanyang mga anak, kasama ang kanyang kapatid, bayaw at pamangkin niya nang sumiklab ang sunog.

Tinangka pa umanong iligtas ng kanyang ina ang mga apo nito habang umaapoy ang ibaba ng bahay pero biglang sumabog ang isang LPG tank kaya hindi na siya nakapasok dito.

Samantala, naabutan ng mga miyembro ng BFP ang dalawang bangkay na magkayakap pero hindi pa natutukoy ang mga ito.

Nadamay din sa sunog ang Barangay hall ng Barangay 387 at kadikit na daycare center. Inaalam pa ang sanhi ng sunog at halaga ng pinsala sa mga ari-arian. (Juliet de Loza-Cudia)