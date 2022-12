Kamara doble-kayod sa 2023

Sisiguraduhin ng liderato ng Kamara na mararamdaman ng pamilyang Pilipino ang ginhawa mula sa naging maayos ng takbo ng ekonomiya ng bansa.

Kasabay ito ng paniniyak ni House Speaker Martin Romualdez na mag doble-kayod sa pagtatrabaho ang Kamara sa susunod na taon upang sa gayon anumang natamong paglago ng ekonomiya ng bansa ay maramdaman ng sa mga Pilipino

“We, in the House of Representatives, welcome the good news from our Finance Secretary that the worst is over for the Philippines and better years are expected.This definitely inspires us to work double-time when we resume session next year, pushing us to legislate more laws needed to further boost the economy and improve the living condition of our people,” ayon kay Romualdez.

Unang ipinahayag ni Finance Secretary Benjamin Diokno na inaasahan nito ang mabilis na pag-usad ng ekonomiya ng bansa sa 2023.

Sa kabila umano ng nagbabadyang global recession, sinabi ni Diokno na ang Pilipinas pa rin ang inaasahang may pinakamataas na growth rates sa hanay ng anim na Association of Southeast Asian Nations member economies sa susunod na taon.

Magugunitang, bago nag-adjourn ang sesyon ng Kongreso, hindi lamang naipasa ng Kamara ang P5.268 trillion national budget para 2023, kundi ang 20 pang priority bills ng Marcos administration kabilang na rin ang kontrobersyal na Maharlika Investment Fund bill. (Eralyn Prado/Billy Begas)