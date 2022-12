Joshua, Bella buking ang lambingan sa Japan

Sa Japan nag-celebrate ng Pasko ang magdyowang Joshua Garcia at Bella Racelis, ha! At doon pa rin daw magsi-celebrate ng Bagong Taon ang dalawa.

Kaya hayun, nalungkot at tila nabasted na naman ang mga babaeng nagpapantasya kay Joshua. Sabi nga nila, tapos na ang pila, ha!

Noong nakaraang Miyerkoles, pinost ng dalawa sa social media ang mga photo ng pamamasyal nila sa Japan.

Kahit wala silang mga photo na magkasama, naikonek ng mga netizen na magkasama ang dalawa.

Sa comment section, humirit ang mga netizen ng “photographer reveal” kay Racelis. Umaasa sila na aaminin ng vlogger na si Bella na si Joshua nga ang kasama niya sa Japan.

Kinulit din ang aktor na i-reveal nito na si Racelis ang kanyang kasama sa kanyang holiday vacation.

Ilang buwan na ring nali-link sina Garcia at Racelis sa isa’t isa matapos mapansin ng mga fan ang palitan ng emoji comments ng dalawa sa Instagram.

Nakumpirma nga ang ispekulasyon ng netizens nang i-upload ni Garcia sa kanyang isa pang social media account ang photo ni Racelis.

Pero last October, sinabi ni Garcia na “single” daw siya na ipinagtaka ng marami.

Nagkaroon naman ng pagkakataon si Luis Manzano na ma-interview si Racelis sa kanyang vlog ngayong December.

Dito tinanong ni Luis si Racelis kung sila ba ni Josh? Hindi direktang sinagot ni Racelis ang tanong ni Luis at sinabi niya na masaya ang kanyang puso.

“My heart right now is happy. Because I am being surrounded by people who radiate good vibes and people who really add value to my life.”

Hinihintay na lang ng netizens kung kelan naman aamin si Joshua sa tunay na estado nito? Pero, bakti nga ba ayaw pang aminin? May nagbabawal ba? Makakasira ba ng career? (Ruel Mendoza)