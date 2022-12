Jimmy Butler, Miami Heat sinamantala pagkakalat ng Los Angeles Lakers

UMISKOR si Jimmy Butler ng 27, inayudahan ni Bam Adebayo ng 23 points at 14 rebounds, at kinubabawan ng Miami Heat ang ini-host na si LeBron James at Lakers, 112-98, Miyerkoles ng gabi.

Nagdagdag pa si Tyler Herro ng 18 points at 9 assists sa Heat.

Napakalaking diperensiya ang 26 turnovers ng Los Angeles kumpara sa 6 lang ng Miami. Bentahe ng Heat ang points off turnovers 31-2.

Dahil sa mga miscues din na ‘yun ay nakalamang ang Heat sa field goal attempts 92-77.

“That’s pretty much the game right there,” bulalas ni James, umiskor ng 27 pero naglista ng 6 turnovers – tatlo sa final 2 1/2 minutes.

May tig-15 points sina Dennis Schroder at Russell Westbrook na namigay ng 8 assists sa LA.

Dumistansiya hanggang 22 ang Miami sa third quarter, naibaba sa single digits ng Lakers sa fourth pero naubusan na ng oras. (Vladi Eduarte)