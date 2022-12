Hinagupit ng Paskong baha, sumipa na sa 67

Umakyat na sa 67 ang kabuuang bilang ng mga nasawi, nawawala at nasugatan sa pag-ulan at pagbahang patuloy na nararanasan sa ilang bahagi ng Visayas, Mindanao gayundin sa Bicol noong araw ng Pasko.

Ayon sa ulat kahapon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC), nagmula ang 18 sa mga nasawing biktima sa Northern Mindanao, anim sa Bicol, apat sa Zamboanga, tatlo sa Eastern Visayas at isa sa Caraga.

Pito sa mga ito ang naberipika na ng NDRRMC.

Samantala, 24 ang nawawala kung saan ay tig-11 rito ay mula sa Bicol at Eastern Visayas at tig-isa naman sa Zamboanga at Northern Mindanao.

May 11 residente naman ang nasugatan sa malawak na pagbaha.

Umabot na rin sa 450,000 katao o mahigit 124,000 pamilya ang naapektuhan ng kalamidad mula sa MIMAROPA, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga, Northern Mindanao, Davao, CARAGA at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.

Nananatili ang 56,000 katao sa mga evacuation center habang nakisilong sa kanilang mga kaanak at kaibigan ang iba pa.

Itinala sa P206,489,170 ang halaga ng danyos sa agrikultura at P51,550,000 naman sa imprastraktura.

Umabot na rin sa 20 lungsod at bayan ang nasa ilalim ng state of calamity kabilang dito ang Llorente sa Eastern Samar; Dapitan sa Zamboanga Del Norte, Gingoog sa Misamis Oriental at buong lalawigan ng Misamis Occidental. (Betchai Julian)