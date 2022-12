Donny ‘taken’ na ni Belle

Sabi ko na nga ba, magti-trending ang ‘Donny is Taken’ eh!

Unang pinost `yon ni Donny sa kanyang Instagram, na again, super cute ng binata, hawak ang isang card.

Kaloka nga kasi ang caption na, “Donny is TAKEN!”

Na ang karugtong nga ay…

“Check out how cool my maya card is! Have you claimed your username in the app? Drop your username in the comments section and get a chance to win a personalized Maya card! Will announce 5 winners on my IG stories so stay tuned!”

‘Yun nga, obyus na bagong endorsement ni Donny ito.

Pero sa Twitter, iba ang naging kahulugan ng ‘Donny is Taken’, ha! Kanya-kanyang post ang mga fan ng photo na kasama niya si Belle Mariano, kaya taken na raw talaga si Donny.

May mga photo, video na sweet na sweet ang dalawa, na kuha ng mga fan nila.

Pero sa totoo lang, nakakabilib talaga si Donny, ha! Konting kembot, konting paandar sa social media, nagti-trending talaga, at siyempre, palaging kasama si Belle.

Lahat nga ay naga-agree na taken na nga si Donny, at si Belle nga raw ang mapalad na babae.

Sa TikTok nga ay kalat din ang mga photo ng DonBelle na palaging magka-holding hands, o magkaakbay.

Heto pa ang chika ng mga faney:

“Donny is taken by this woman (Belle).”

“Kita niyo naman photo ni Donny, pag katabi si Belle, ngiting taken talaga. Matagal na naming alam na taken ka na Donny.”

“Grabe ka Donny, trending yarn!”

Well, habang tumatagal nga ay parami nang parami ang resibo ng lambingan nina Donny, Belle, ha! At siyempre, mas lalong iingay ang pangalan nila kapag nagsimula nang gumiling ang kamera para sa unang teleserye nila sa ABS-CBN, di ba?

So, abang-abang na lang! (Rb Sermino)