DOLE tatapatan bonggang sahod ng mga dok, nurse abroad

Inamin ng Department of Labor and Employment na hindi kayang gawin ng gobyerno sa isang iglap lang na tapatan ang pasuweldo abroad upang hikayatin ang mga manggagawa na sa Pilipinas na lamang magtrabaho.

Kabilang umano ang mababang suweldo kaya nahihirapan ang gobyerno na makakuha ng mga empleyado partikular na sa medical field, architecture at engineering bagama’t mataas ang demand sa mga ito.

Inihayag ito ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma nang tanungin kung ang mas mataas na suweldo ng mga manggagawa sa ibang bansa ang isang kadahilanan kung bakit ang mga naturang trabaho ay mahirap punan sa kabila ng pangangailangan.

“The hard-to-fill ones are jobs in the medical field such as nurses and med tech (medical technology), architecture, engineering both civil and mechanical ones… there is also in Information Technology, business process outsourcing for sales, cyber security experts, web and app developers,” pahayag ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma sa panayam sa ANC.

“There’s also delivery riders, virtual assistants, e-commerce jobs, service crew, bilingual and multilingual speakers, tourist guides, waiters… these are the ones we see that are hard to fill. Kasama sa dahilan ang suweldo,” dagdag niya.

Sinabi ni Laguesma na bagama’t batid ng gobyerno na kailangan ang pagtaas ng suweldo, ito ay isang bagay na hindi maaa¬ring gawin sa isang iglap lamang at dahil dito, tinitingnan ang magbigay ng mga non-wage benefit upang hikayatin ang mga manggagawa na magtrabaho sa Pilipinas kaysa magtrabaho sa ibang bansa.

“The government is not insensitive. We need to address the needs of our workers, but a wage hike that is at par with salary in working abroad is not something that we can do in an instant,” pahayag pa ni Laguesma.

Kabilang aniya sa naiisip na mga non-wage benefit ang health care, abot-kayang pabahay at subsidy sa transportasyon. (Issa Santiago)