Dickie Bachmann kakayod agad bilang PSC chairman

AGAD na makikipagpulong ang bagong itinalaga bilang Philippine Sports Commission (PSC) chairman na si Richard “Dickie” Bachmann sa mga pinamumunuan nitong grupo upang maasikaso ang mabilis nitong pagtupad sa tungkulin sa ahensiya ng palakasan.

“Just received the news about the PSC appointment,” sabi ni Bachmann, na naging ika-12 pinuno ng PSC matapos nitong surpresang palitan ang apat na buwan lamang na naupo sa ahensiya na dating PBA commissioner na si Jose Emmanuel Eala.

“I will be meeting with Comm. Willie Marcial (PBA 3×3), Exec. Director Rebo Saguisag, UAAP, and the FIBA LOC Management to discuss next steps on my current responsibilities as soon as I get back,” sabi ni Bachmann, na anak ng naging 1960 Basketball Olympian na si Kurt Bachmann.

“It’s a huge honor, and I would like to thank the President (Bongbong Marcos) for his trust and confidence,” sabi pa ng dating Alaska Aces team manager na kasalukuyang PBA 3X3 chairman, UAAP commissioner for basketball at Operations Director ng FIBA Local Organizing Committee para sa pagho(host ng bansa sa FIBA World Cup 2023 sa Agosto.

Makakasama ni Bachmann ang unang itinalaga sa ahensiya bilang commissioner na si bowling legend Olivia “Bong” Coo at ang dalawang bagong talaga na sina Edward Hayco mula sa Cebu at dating Olympian fencer na si Walter Francis ‘Wawit’ K. Torres.

Ang 1992 Barcelona Olympian fencer na si Torres ay nagsilbing Chef de Mission para sa 2022 ASEAN Para Games at kasalukuyang secretary-general ng Philippine Paralympic Committee (PPC), habang si Hayco ay naging chairman ng Cebu City Sports Commission sa loob ng 12 taon. (Lito Oredo)