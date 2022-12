Benepisyo Mula sa Insurance Plan

“Dear Atty. Martin, Ikinasal po ako noong 2014 kay Maria. Anim na taon pagkalipas ng kasal namin, kumuha ako ng life insurance sa buhay ni Maria sa halagang Php 5M, at itinalaga ko ang sarili ko bilang “sole beneficiary” o pangunahing tagatanggap ng halaga ng insurance. Noong Mayo 2022, sa kasamaang palad, pumanaw ang aking asawa dahil sa ovarian cancer. Noong libing ng asawa ko, may nagpakilala sa aking Jimmy na gustong angkinin ang life insurance na kinuha ko. Nalaman ko na katrabaho at kalaguyo pala ng asawa ko si Jimmy. Sinasabi ng kalaguyo na nag-iwan ng sulat si Maria kung saan sinabi niyang kay Jimmy na lang mapupunta ang benepisyo sa insurance plan. Maari ko po bang matanggap ang benepisyo mula sa inusurance plan? -Jhasper

Dear Jhasper,

Ako’y taos pusong nakikiramay sa paglisan ng iyong asawa.

Ayon sa Article 2012 ng Civil Code, bawal italagang benepisyado ng life insurance ang sinumang bawal kumuha ng donasyon sa ilalim ng Article 739 ng Civil Code. Ayon sa Par. 1 of Art 739, bawal magbigay ng donasyon sa isa’t isa ang dalawang taong nagkasala sa pakikiapid. Dahil dito, bawal ring gawing benepisyado ng magkalaguyo ang isa’t isa sa life insurance.

Kaya naman, hindi maaring makatanggap si Jimmy ng benepisyado ng life insurance ng asawa mo kung napatunayang nagkasala sila sa pakikiapid sa isa’t isa. Dagdag pa, anumang donasyon na ibinigay ng iyong maybahay sa kanyang kalaguyo ay maaring maipawalang bisa sapagkat ito ay salungat sa batas.

Higit pa rito, ikaw at hindi si Maria ang may karapatang magtalaga ng benepisyado. Kahit pa buhay ng asawa mo ang na-insure sa polisiya ng insurance, ikaw pa rin ang nakatalagang “insured” dahil ikaw mismo ang kumuha/bumili ng life insurance. Ayon sa Section 11 ng Insurance Code, bilang ikaw ang insured, may karapatan kang baguhin ang pangunahing tagatanggap, maliban na lamang kung tinanggal mo ang karapatan mong ito sa polisiya.

Sa makatuwid, ikaw lamang, at hindi ang asawa mo, ang pwedeng magtalaga o magbago ng benepisyado sa life insurance na kinuha mo. Dahil dito, walang bisa ang sulat ni Maria at hindi pwedeng angkinin ni Jimmy ang benepisyo ng life insurance.

Huwag kang mag-alala, Jhasper, dahil nasa panig mo ang batas. Hiling ko sa iyo ang mas mabuting kapalaran mula sa susunod na taon.