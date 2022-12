Baser Amer binigyan ng 1-taong ekstensiyon ng Blackwater Bossing

ISANG taon pa na maglalaro muli si Baser Amer para sa Blackwater Bossing.

Ito ay matapos pumayag pumirma ang beteranong guwardiya sa isang taong kasunduan sa Bossing na pinirmahan niya sa presensya nina Blackwater team manager Johnson Martinez at kinatawan na si Danny Espiriti kahapon.

Ang 30-anyos mula Davao City na si Amer na naging 7th pick overall ng Meralco noong 2015 ay pinanatili ng Bossing matapos ang mahusay nitong paglalaro kung saan ilang beses nitong sinagip tungo sa panalo ang Blackwater.

Hindi naman isiniwalat ni Espiritu ang matatanggap ng dalawang beses na SEA Games gold medalist na si Amer bagaman halos katulad din ang matatanggap nito kada buwan sa bago nitong kontrata.

Habang nasa San Beda Red Cubs ay dalawang beses ito naging NCAA juniors champion at pinangalanang 2009 NCAA Juniors Rookie of the Year at 2010 NCAA Juniors Finals Most Valuable Player.

Sa panahon ng kanyang karera sa paglalaro kasama ang Red Lions, siya ay isang apat na beses na NCAA seniors basketball champion at nanalo ng 2012 NCAA Finals Most Valuable Player award.

Tinanghal naman ito na three-time PBA All-Star (2017–2019) at PBA All-Star Game MVP (2018 Mindanao). (Lito Oredo)