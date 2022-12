Bagong kasal ‘di napigilan ng ulan

Talaga namang walang makakapigil sa kasalan kahit ulan pa ‘yan!

Humanga ang mga netizen sa newly-wed couple at nag-trending sa TikTok nang i-upload ni Claire Hiller Thorn (@clairehillerthorn) ang ilang highlights ng kanilang wedding. Mapapanuod dito na pinush pa rin nila ito kahit pa bumuhos ang ulan.

“Wouldn’t have it any other way,” caption nito.

Makikita naman ang bride suot ang kanyang very sexy na wedding dress habang naka-black na coat at tie naman ang groom. Bukod dito, present din ang kani-kanilang mga bridesmaid, groomsmen, at mga bisita.

Ang venue ng kanilang kasalan ay outdoor na tila nasa isang gubat. Kahit pa nga umulan sa mismong araw ng kanilang wedding ay talaga namang ‘di ito naging hadlang para ituloy nila ito.

Umani ang naturang post higit 7 milyong views, 1.3 million likes, at 5,306 comment mula sa mga netizen.

Tulad na lamang ni @suzeepoo, ani, “Reminds me of that hilarious scene in about time.”

“My mom said that if rained on your wedding day it is symbolic of how you and your spouse will always make it through storms of life together,” pagbabahagi naman ni Abby.

“Rain on your wedding day is good luck, means your washing the slate clean and starting a new as husband and wife! congratulations absolutely stunning,” hirit ni Stephanie Neiger.

“How cool to know your friends and family would literally stand in the rain just to be there for you. LOVE IT,” sabi pa ng isa.

Ikaw, may kakilala ka rin bang ganito ang naging ganap sa kanilang kasal? (Moises Caleon)