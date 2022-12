Ateneo spiker Vanie Gandler ninamnam balik ng ‘bombahan’

BAGO matapos ang kasalukuyang taong 2022, nagtanaw-balik ang isa sa pinakamagandang mukha sa mundo ng volleyball na si Vanessa ‘Vanie’ Gandler.

Ayon sa Ateneo women’s volleyball stunner, masaya siya at muli niyang nagawa ang kanyang paboritong laro na volleyball.

“I am very thankful because I am able to play again after the pandemic. And it really means a lot,” ani Gandler.

Muling ibinandera ng Ateneo women’s volleyball ang karisma ni Gandler sa nagdaang UAAP Season 85 kung saan sila ay tumapos ng ikalimang pwesto. (Annie Abad)