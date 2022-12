Anthony bibida sa ‘Ang Huling El Bimbo’

Napalitan ng saya ang lungkot ni Anthony Rosaldo nang mapasama siya sa musical na Ang Huling El Bimbo.

Gagampanan ng Kapuso singer ang role na young Hector sa naturang musical na ire-restage sa April 2023.

Sa kanyang Instagram, pinost ni Anthony ang kanyang pasasalamat dahil sa naging “plot twist” ng buhay niya ngayong taon.

Kelan lang kasi ay pinagluksa niya ang kanyang pumanaw na nakakatandang kapatid, ngayon ay natupad daw ang matagal na niyang wish na maging part ng isang magandang local musical.

“O eto pala ‘yung plot twist ng buhay ko this year. Lord ‘di pa rin ako makapaniwala pero ia-announce ko na ha? Salamat Lord God for this blessing! Na-cast ako as one of the leads ng Ang Huling El Bimbo The Musical 2023!

“I’ve been praying for a break that would excite and teach me new things and eto na nga sya! Naalala ko noong 2020 pinanood ko ang #AHEB online and God, sobrang amazed ako sa galing ng lahat ng actors! First time ko maapektohan ng sobra sa isang musical theater. Because of that naging silent dream ko din na one day mapabilang sa isang musical.

Little did I know, after 2 years eto ako isang fan ng Bimbo, gaganap bilang Young Hector!

“Sa bumubuo ng #AngHulingElBimboTheMusical at ng @fullhousetheater , thank you for putting your trust in me! It’s a big shoes to fill in but I promise to work hard! Kahit newbie ako sa larangan na ito, I will give my 3,000%! Sobrang excited ako to work with the whole cast! Mga lodi!

“Nabanggit ko din ito kay kuya Andy bago sya mamaalam sa amin. Alam ko manonood sya sa akin always. Dinededicate ko lahat ng magiging performance ko sayo kuya! I will make you and the whole family proud! Kitakits sa alapaap this coming April 2023! #AngHulingElBimbo2023 #AHEB2023.”

Unang nai-stage ang musical na Ang Huling El Bimbo noong 2018 sa Newport Performing Arts Theater in Pasay City, at na-feature dito ang 40 songs ng Eraserheads. Kuwento ito ng isang barkada at ang buhay nila bilang mga estudyante sa isang university.

Ang original cast nito ay kinabibilangan nila Gab Pangilinan, Gian Magdangal, Bullet Dumas, Paw Castillo, Topper Fabregas, Menchu Lauchengco-Yulo, Jon Santos, OJ Mariano, Tanya Manalang, Reb Atadero, Bibo Reyes, Sheila Francisco, Jamie Wilson, Nicco Manalo, Boo Gabunada, Lance Reblando, Vic Robinson, Myke Salomon, Rafa Siguion-Reyna, Phi Palmos, Paolo O’Hara, Tad Tadioan and Carla Laforteza. (Ruel Mendoza)