Anne, Erwan naantig puso sa mensahe ni Dahlia

Eye opener kay Erwan Heussaff, pati na rin kay Anne Curtis, ang sagot ng anak nilang si Dahlia, sa tanong na tungkol sa happiness.

Sa likod pala ng masasayang video ni Dahlia online, mayroon pala itong tinatagong himutok sa mga magulang, na lumabas lang nang tanungin ito ni Erwan.

“I asked Dahlia the other day if she was happy and she said, ‘yes’, because you’re not working. Be present folks!” sabi ni Erwan.

Naantig ang damdamin ng mga follower ni Erwan kabilang na ang hipag niyang si Jasmin Curtis-Smith na nag-comment ng umiiyak na emoji.

Nagpayo si Erwan sa mga netizen lalo na sa mga may pamilya na o may mga anak na, na palaging samahan ang mga mahal sa buhay.

“More than presents…our presence. It is everything,” komento ni Maricel Laxa.

Sabi naman ng OFW na si @danini_seyer, “Hope it is as easy as to everyone else, ofws, people having multiple jobs, people taking care of other children, #easytosayforthepriviledged.”

Sarah masaya sa piling ng mga Guidicelli

Sa halip na kastiguhin, kunsensyahin si Sarah Geronimo ng mga netizen kaugnay sa mga photo na kasama ang buong pamilya ng asawang si Matteo Guidicelli, marami ang natuwa sa maayos na pagtanggap ng mga Guidicelli kay Sarah.

Sunod-sunod ang posting ni Matteo sa Instagram ng mga group shot ng buong Guidicelli nitong nakaraang Pasko.

Abot hanggang tenga ang mga ngiti ni Sarah sa piling ng Guidicelli, dahil sa mainit na pagtanggap sa kanya ng pamilya ng asawa.

Wish ng mga fan na ang mga kasunod na post ng dalawa ay ang pamilya naman ni Sarah ang kasama nila.

Arci ilalantad dyowa sa 2023

Handa na si Arci Munoz sa 2023 hindi para sa pagiging abala nito sa kanyang showbiz career, kundi dahil sa pagsagot sa kanyang lovelife sa mga marites at usisera.

Binigyan na ng idea ni Arci ang kanyang mga tagahanga at iba pang nangangating malaman kung ano ang estado ng kanyang personal life sa susunod na taon.

Mapapanood sa Instagram ni Arci na sinasabayan nito ang isang recorded dialogue na sumasagot sa tanong na “what is your plan B if nobody marries you?”

Sabi sa linya na sinabayan ni Arci habang hawak ang isang cookie, kakain na lang ito ng dessert at magpapataba na lang ito.

Sinundan pa ni Arci ng paliwanag ang video post niya na, “Reunion time!!! Panigurado may magtatanong na naman sakin nito. Kaya ni-record ko nalang po sagot ko paki play nalang po. Thank you,” sabi ni Arci.

Tawang-tawa ang mga netizen lalo na si Ria Atayde sa kakulitan ni Arci.

Pero, alam naman ng marami na may dyowa si Arci, at malamang ay ilantad na niya sa 2023.