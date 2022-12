60 taon ni Vilma Santos sa showbiz ipagdiriwang ng ABS-CBN

Patuloy pa rin ang ABS-CBN sa paglikha ng mga dekalidad at makabuluhang mga palabas sa susunod na taon.

Pinasilip ng kumpanya ang anim na bagong serye na dapat abangan, kasama na ang “Dirty Linen” nina Zanjoe Marudo, Janine Gutierrez, Francine Diaz, at Seth Fedelin, “FPJ’s Batang Quiapo” nina Coco Martin at Lovi Poe, “Linlang,” ni Maricel Soriano, ang unang teleserye ng DonBelle na “Can’t Buy Me Love,” ang “Drag You And Me” na pangungunahan ni Andrea Brillantes, at ang iWantTFC youth series na “Teen Clash” nina Markus Paterson, Jayda Avanzado, Aljon Mendoza.

Magbabalik rin ang hit reality singing contest na “The Voice Kids” para sa bagong season nito kasama si coach Bamboo at mga bagong coach na sina KZ Tandingan at Martin Nievera. May bagong season rin ang “I Can See Your Voice” kasama si Luis Manzano bilang host.

Ipagdiriwang din ng ABS-CBN ang ika-60 taon sa industriya ni Star for all Seasons Vilma Santos sa pamamagitan ng mga espesyal at eksklusibong palabas kabilang na ang one-on-one interview nito kasama si Boy Abunda.

At nakatakda ring ipalabas ang Miss Universe 2023, live mula sa Estados Unidos, sa iba’t ibang platform ng ABS-CBN sa Enero 15.

Handog din ng ABS-CBN Films ang pelikula na “Love on a Budget,” kung saan bibida sina Carlo Aquino at Charlie Dizon, habang ang pinakaaabangang international series na “Cattleya Killer” na pinagbibidahan ni Arjo Atayde ay mapapanood na rin sa 2023.

Pinuri ng mga netizen ang ABS-CBN dahil sa iba’t ibang handog nila.

“Talaga bang wala kayong franchise? Hehehehe… Dami ng show ah. The best. Kapamilya Forever,” komento ngi sang fan.

“As a #KapamilyaForever, nae-excite ako sa lahat pero inaabangan ko talaga in the 1st quarter of the upcoming year is yung Dirty Linen. I’m sure that a lot of people will find this interesting. Can’t wait!!!” hirit ng isa pang fan. (Rb Sermino)