3 Pinoy wagi imbensyon sa Singapore

Galing ng Pinoy! Nagwagi ang solar powered tent o ‘Hypershelter’ na imbensyon ng tatlong kabataang Pinoy sa prestihiyosong Young Founders Summit na ginanap sa Singapore.

Exclusive na nakapamayan ng programang i-Abante Mo nina Sol Aragones at Jigo Postolero ang grupo nina Xyrelle Supremo, 17, ng Polytechnic University of the Philippines – Main Campus; Aldrich Alvarez, 17, ng Caloocan National Science and Technology High School; at James Bermundo, 16 ng Claret School of Quezon City.

Nasungkit nila ang first runner up at $1,500 na funding para sa kanilang proyekto.

Sa pagbabahagi ng kanilang karanasan, sinabi ng mga lodi student na malaking opurtunidad para sa kanila na mapabilang sa kompetisyon kung saan nagkaroon sila ng pagkakataon na makausap ang mga malalaking kompanya sa Singapore na may parehong interes din sa kanila.

“All throughout the competition, besides the competition itself na pagpi-pitch ng product namin, we also went to different companies like Microsoft, Tiktok and from there po ang dami naming natutunan about founding. Tapos po nakipag-collaborate kami with different founders,” masayang pagbabahagi ni Xyrelle.

“We’ve met a lot of people po na we can say na like minded po…and then marami pong big people like siguro mga investors and founders din na as in mga nagtatrabaho na sa professional field,” sabi naman ni Aldrich.

“Also we got funding from investors para pag-build prototype namin – ‘yung hypershelter. So that nakikipag-coordinate kami with NGOs, organizations to build our prototype and to gather more volunteers,” saad naman ni James.

Nagpakita din umano ng interes sa kanilang proyekto ang representative ng United Nations at United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) para pakipag-partner at suportahan ang grupo ng mga Pinoy student.

Panawagan naman nila sa iba pang kabataan na huwag mawala ang spark at magpursigi pa para mag-aral nang mabuti upang makatulong sa ating lipunan.

Layunin ng imbensyon na magbigay ilaw sa tent na maaring pansalamantalang tuluyan ng mga tao kapag may kalamidad. (Jan Terence)