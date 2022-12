Vice-Ivana, Coco-Jodi bokya: Nadine, Ian nilampaso mga kalaban sa ‘gabi ng parangal’

Ang Viva Films horror movie na ‘Deleter’ ang humakot ng maraming award sa katatapos na 48th Metro Manila Film Festival ‘Gabi ng Parangal’ dahil nakuha nila ang pitong tropeo.

Ang ‘Deleter’ ay pinagbibidahan ni Nadine Lustre na hindi lamang ang pagiging best actress ang napanalunan, pati na “female star of the night”.

Tila ba senyales na silang dalawa ni Ian Veneracion na nagwagi rin bilang ‘male star of the night’ pala ang mga big winner din, dahil si Ian din ang nagwagi bilang best actor sa “Nanahimik ang Gabi”.

Sina Dimples Romana naman for “My Father, Myself” at si Mon Confiado sa “Nanahimik ang Gabi” ang mga nest supporting actress at actor.

Best director si Mikhail Red ng ‘Deleter’ at ang naturang movie rin ang nanalong best picture.

Sa resulta ng mga nanalo sa 48th MMFF, may mga sumang-ayon sa mga napiling winners, lalo na sa best actress, pati na sa best supporting actor at actress.

Although may mga nagtataka at nagsasabing deserving din si Jake Cuenca for best actor.

Pero, ang malaking tanong— ano’t walang nominado sa cast ng Cine Ko’s “Family Matters?”

Tila inisnab itong talaga, na pinagtataka ng karamihan. Gayong sa mga movies na kalahok sa MMFF, ito ang pinakamaingay na tila nagustuhan ng mga manonood.

Wala rin ito sa tatlong best pictures but instead, nabigyan ng Gatpuno Antonio J. Villegas Awards.

Wala namang napanalunang awards ang dalawang pelikula na parehong nangunguna sa box office na “Partners in Crime” at “Labyu with an Accent.”

Masasabing naging matagumpay ang MMFF awards night dahil star-studded din ito with the presence of almost majority of the cast ng mga may entry at ang Marichu Vera-Perez Maceda Memorial Award recipient, ang Star for All Season na si Vilma Santos.

Nagpalakpakan din ang mga tao sa New Frontier Theater nang i-anunsiyo ni Attorney Romando Artes, MMDA Chairman na magkakaroon ng Summer MMFF sa 2023.